Messaggi e continue chiamate alla ex: ammonito dal Questore | Password Magazine

SENIGALLIA – È stato necessario l’intervento del personale della Polizia di Senigallia al fine di garantire una maggior tranquillità ad una donna che, dopo aver vissuto una relazione con un coetaneo, aveva deciso di interromperla e fine a qualunque tipo di rapporto.

Tutto ha avuto inizio alcuni mesi addietro allorché i due si sono incontrati ed hanno cominciato una frequentazione, che si è poi trasformata in relazione sentimentale. Dopo i primi giorni, la donna, per esigenze personali, si era trovata costretta ad allontanarsi dall’uomo per alcuni periodi prolungati e lui aveva iniziato ad assillarla con richieste di notizie circa le sue assenze e anche circa le sue frequentazioni amicali.

Tali circostanze hanno iniziato a far insospettire la donna che, comunque, decideva di proseguire la relazione. Ma erano bastati pochi giorni e l’uomo aveva iniziato ad assumere altri comportamenti particolarmente molesti, inviandole continui messaggi con richieste di chiarimenti.

A quel punto la donna, particolarmente agitata, aveva deciso di troncare il rapporto, intimando all’uomo di non avvicinarsi a casa sua e di non contattarla al telefono. Ciò nonostante l’uomo proseguiva con continui invii di messaggi e chiedendo informazioni sulla donna ad amici comuni. In alcune occasioni, incontrandola per la città, si avvicinava alla donna apostrofandola con termini poco consoni.

Tali continue situazioni ingeneravano nella vittima paura e timore al fine che la stessa, in qualche occasione, era stata costretta a richiedere l’intervento delle forze di polizia.

Alla luce dei diversi episodi accaduti e visto il reiterarsi dei comportamenti molesti, la donna si è recata presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Senigallia e, come previsto dalla vigente normativa in tema di contrasto alla violenza di genere, ha raccontato la propria vicenda personale agli agenti di Polizia. I poliziotti, dunque, effettuata una serie di accertamenti sul conto dell’uomo, hanno avanzato la proposta di applicazione della misura dell’ammonimento che, il Questore di Ancona, attraverso la Divisione Anticrimine, ha immediatamente emesso a carico dell’uomo.

Di seguito all’applicazione della misura dell’ammonimento, all’uomo è stato intimato, dal personale del Commissariato di Senigallia, di astenersi da qualunque forma di interferenza nella vita della vittima, pena il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori.