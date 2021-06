«Mi hanno rapinato» ma i fatti sono andati diversamente: denunciato per violenza sessuale | Password Magazine

ANCONA – Nella mattinata odierna, i carabinieri del Norm di Ancona, all’esito di attività di indagine lampo, hanno deferito in stato di libertà un 45enne, senza fissa dimora, per violenza sessuale, calunnia e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio il 45enne aveva denunciato al 112 di essere stato vittima di rapina in via del Canale da due soggetti verosimilmente nigeriani.

Il tempestivo intervento dei militari della Sezione Radiomobile avevano consentito di identificare sia il richiedente che i due soggetti indicati quali autori della rapina, ovvero un 37enne e 23enne nigeriano, nonché una 25enne di origine dominicana che il 45enne aveva approcciato offrendogli dello stupefacente con lo scopo di ottenere una prestazione sessuale.

Secondo la ricostruzione dei militari, ieri mattina, il 45enne si era intrattenuto con la donna per consumare dello stupefacente, con la promessa di ottenere una prestazione sessuale, limitandosi dapprima ad un approccio verbale per poi, nonostante avesse ricevuto il rifiuto, passare alle vie di fatto palpeggiandola. La mal condotta è stata interrotta soltanto dall’arrivo dei due cittadini nigeriani, conoscenti della donna e intervenuti in suoi aiuto.

La successiva perquisizione personale eseguita a carico del 45enne ha permesso di rinvenire un frammento di hashish del peso di circa 8 grammi che è stato sequestrato, in attesa di essere analizzato.