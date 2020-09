Migliaia di firme per Santiago, il vescovo chiede aiuto al Papa | Password Magazine

JESI- Santiago Loccioni tornerà finalmente in Italia: il 29enne di origini jesine, che era in Thailandia per il suo lavoro da animatore turistico, attende ormai da mesi il ritorno in Italia.

Da quel terribile 20 Giugno in cui il ragazzo è caduto da un ponte, è iniziato il suo calvario: vi avevamo raccontato la sua storia in questo articolo .

Ad oggi sembrerebbero esserci nuovi aggiornamenti: dopo un primo momento in cui il rientro a casa sembrava più vicino che mai, venerdì 18 Settembre, ora la data definitiva per il volo di stato è stata fissata a giovedì 24 Settembre.

Santiago ha ancora la febbre alta e questo non gli consente di viaggiare in sicurezza anche e soprattutto per via delle vigenti normative anti-Covid: al momento rimane ricoverato al Camilla Hospital di Bangkok.

«Santiago da Bangkok con volo di linea fino raggiungerà Amsterdam: poi si spera che la Farnesina assicuri un volo di Stato da Amsterdam a Falconara Marittima. Non posso che ringraziare tutte le persone che stanno offrendo il loro supporto alla nostra famiglia , anche solo aderendo alla petizione su Change.org» dice il padre Marcello Loccioni, facendo riferimento alla raccolta firme intitolata «#Fate presto: riportate a casa mio figlio Santiago», a cui tutti possono firmare seguendo questo link . Sono già oltre 20 mila le persone che hanno sottoscritto l’appello alla Farnesina per il rientro del 29enne in Italia: «Chiediamo una celere partenza da Bangkok con volo di linea fino ad Amsterdam e poi il volo di stato da Amsterdam a Falconara Marittima. Il tempo scorre inesorabilmente, ogni minuto che passa è prezioso: se Santiago non dovesse rientrare in Italia a breve, potrebbe rimetterci la vita» prosegue Loccioni.

Il papà di Santiago ringrazia anche il vescovo Don Gerardo che aveva scritto a Papa Francesco per richiedere un intervento diplomatico della Santa Sede presso le autorità thailandesi così da consentire almeno ai genitori di ottenere il visto per assistere il loro figlio. Il Vaticano aveva così richiesto la collaborazione della Segreteria Pontificia a Bangkok che a sua volta si era messo in contatto con il Consolato italiano: la risposta di quest’ultimo dava conferma di un organizzazione del rimpatrio in atto.

Una volta arrivato in Italia, Santiago verrà poi accolto dall’ospedale Torrette di Ancona, dove dovrà subire altre operazioni per scongiurare una paralisi permanente.

Al momento è ancora attiva la raccolta fondi “Aiutiamo Santiago” tramite il sito gofundme.com. Per chiunque volesse sostenere economicamente la causa è possibile fare la propria donazione,o espandere la richiesta tramite social, accedendo al seguente link: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-santiago.

A cura di Giovanna Borrelli