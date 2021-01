Minacce all'assessore Latini durante il flash mob: «Andiamo a bruciargli la casa» | Password Magazine

ANCONA – «La storia ce lo insegna: andiamo a bruciargli la casa». Così recita un cartello apparso ieri davanti al consultorio di Macerata durante il flash mob delle donne che protestavano – con presidi in tutte le Marche – contro le dichiarazioni della Giunta regionale e, in particolare, dell’assessore alle Pari Opportunità Giorgia Latini su aborto e sostegno alla maternità.

«Espressioni che non si addicono a persone che hanno a cuore la libertà delle donne, visto che incitano violenza contro una donna – commenta la Latini -. Ho già ribadito in consiglio che ognuno è libero di scegliere secondo coscienza, ma quando la scelta di abortire è condizionata da mancato sostegno psicologico e da problemi economici, le istituzioni e la società non possono abbandonare la donna in difficoltà e devono fare di tutto per sostenere la maternità e la vita tutelando la salute della donna.

Ho ribadito anche che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero qualora questo non scada in insulti e minacce come è accaduto nei miei confronti.

A tutti coloro che nutrono questi sentimenti di odio rivolgo la mia preghiera affinché nei loro animi venga lasciato spazio all’amore verso il prossimo e al rispetto reciproco».

Parole di sostegno anche dal presidente della Regione Francesco Acquaroli: «Esprimo vicinanza e sostegno all’assessore Giorgia Latini, oggetto di questo violento attacco, solo per aver espresso la sua legittima e personale opinione in merito alla difesa della vita e al sostegno alla maternità. Condanno e rifiuto questa violenza verbale che da molti anni non apparteneva al dibattito nella nostra regione. Si possono avere legittimamente opinioni divergenti, senza però mai scadere nelle minacce».