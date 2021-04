Minicar finisce sull'aiuola spartitraffico. Due giovani in ospedale | Password Magazine

JESI – Incidente intorno alle 13 di oggi all’incrocio regolato da semaforo di Viale del Lavoro, all’altezza del concessionario Frulla. Per cause in corso di accertamento, una mini-car guidata da uno studente del 2004 si è scontrata contro un’autobus di linea, terminando la corsa sull’aiuola spartitraffico.

Il ragazzo, che ha riportato escoriazioni al braccio ma non sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Trasportata ma solo per accertamenti anche la sorella del giovane che si trovava a bordo della mini-car.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. L’incidente ha inevitabilmente rallentato il traffico generando disagi.