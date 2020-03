Minorenne in motorino senza patente, 5 mila euro di sanzione per il genitore

JESI – In motorino senza patente, sanzionato per 5 mila euro il genitore di un minorenne sprovvisto della prescritta documentazione per la guida. Ma non finisce qua: una pioggia di sanzioni nel week end ha fruttato al Comune la somma di oltre 10 mila euro.

La Polizia locale ha dato riscontro a quanto sollecitato dalle organizzazioni di categoria – per il tramite della Prefettura – relativamente ai controlli commerciali finalizzati al contrasto dell’abusivismo, nello specifico della vendita di fiori nel periodo della festa della donna. In tale ambito, tra sabato e domenica, hanno sanzionato 4 venditori ambulanti che, pur con licenza, non esercitavano l’attività secondo i dettami previsti dalla normativa. A ciascuno è stata comminata una sanzione di 500 euro.

Sempre nel fine settimana, la Polizia locale ha proseguito i controlli sui veicoli circolanti in città, predisponendo il sequestro di due mezzi sprovvisti di assicurazione (per i proprietari una sanzione di circa 900 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente) e sanzionando altri 10 automobilisti perché i rispettivi veicoli erano sprovvisti della revisione periodica (la sanzione in questo caso è stata di circa 160 euro ciascuno).