Mobilità sostenibile e riqualificazione: ecco il progetto che ha premiato Jesi e tre Comuni | Password Magazine

JESI – «Sono in arrivo contributi ministeriali importanti per comuni non capoluogo grazie a un’idea progettuale di collegamento tra Jesi e la media Vallesina». Così il sindaco Massimo Bacci ha illustrato stamani alla stampa il risultato ottenuto dal progetto premiato dal Ministero per le Infrastrutture nel bando dedicato alla riqualificazione dei centri urbani, alla residenza sociale e all’inclusione, e classificatosi tra i 30 migliori in Italia.

Quindici milioni cash, di cui oltre la metà destinati alla città e gli altri suddivisi tra Maiolati Spontini (quasi 5 milioni), Monte Roberto (840 mila euro complessive) e Castelbellino (600 mila) per una visione d’insieme di fondovalle che unisce i vari territori. A coordinare il tutto, l’ing. Luca Piermattei di Plan Ingegneria che insieme a una seconda società, Area, e d’intesa con l’architetto Daniela Vitali del Comune di Jesi, ha guidato il gruppo di lavoro: «La città di Jesi è catalizzatore di questo territorio e di servizi, con flussi costanti di popolazione che entrano ed escono da un sistema urbano ormai unico e che riguarda anche gli altri tre comuni. Obiettivo del bando era riconnettere e valorizzare».

Oltre alla riqualificazione urbana attraverso l’ampiamento dei servizi e dell’edilizia residenziale, le idee progettuali del progetto comprendono anche la creazione di un nuovo percorso ciclopedonale tra Ville e Vigneti, nel tratto Jesi – Pantiere, nel segno della mobilità sostenibile. In particolare, saranno installate sei stazioni di bike sharing . A Moie, sarà creata una nuova fermata ferroviaria – piazza Santa Maria – che permetterà ai visitatori di raggiungere la cittadina e di ritrovarsi in piazza Kennedy, mentre i due territori di Monte Roberto e Castelbellino saranno collegati da un ponte ciclopedonale che assicurerà ai frequentatori del turismo in bike la possibilità di attraversare l’Esino e raggiungere la riva destra per esplorarne i Castelli.

Il Comune di Jesi, ente capofila, punta inoltre a valorizzare nella nostra città l’area di Porta Valle coinvolgendo i quartieri di San Giuseppe e del Prato e due edifici strategici come l’ex Cascamificio e il complesso San Martino di Corso Matteotti.

«Nel dettaglio – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi – il progetto prevede la realizzazione di una nuova connessione al centro storico grazie alla riqualificazione, sempre ai fini residenziali e socio-culturali, del complesso San Martino, nel pieno centro storico per 3,5 milioni. Ma la fetta maggiore destinata al recupero e alla piena valorizzazione dell’ex Cascamificio (oltre 5 milioni, di cui 3,8 finanziati dal bando), ai fini residenziali e per attività socio-culturali. Un intervento pubblico-privato, con l’edificio acquistato all’asta dalla Fondazione Pergolesi Spontini (da cui il residuale 1,2 milioni di investimento), cedendo poi una parte ai fini residenziali al Comune e gestendo gli altri spazi per la cultura (teatro, sale prova, laboratori), attività di artigianato legato al teatro (laboratori di scenografia, sartoria teatrale), spazi per servizi di prossimità, attività sociali per l’inclusione, la lotta al disagio giovanile».

Presente alla conferenza anche il direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti che ha sottolineato come il recupero degli spazi dell’ex Cascamificio «sia un’opportunità per valorizzare quegli spazi, in chiave artistica. Da tempo – ha aggiunto – cercavamo un luogo ampio che potesse dare respiro alle altre nostre attività strumentali e laboratoriali, non teatrali insomma, come esposizioni, formazione, realizzazione di scenografie».

Un ringraziamento a Bacci e alla Regione Marche, in particolare all’assessore Aguzzi che ha preso a cuore il progetto, dal sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli: «Cinque milioni di euro di contributo ministeriale per il Comune di Maiolati credo sia un risultato senza precedenti – ha detto -. Con questi fondi, riqualificheremo le due ex scuole medie ed elementari di Moie con interventi di edilizia residenziale per cittadini che ne hanno necessità». Alcuni spazi saranno riconvertiti e destinati a servizi sociali e alle associazioni, prevista la riqualificazione dello spazio del mercato settimanale e il recupero di un’area produttiva dismessa per residenze e spazi commerciali. Soddisfazione anche dal sindaco di Monte Roberto Stefano Martelli che ha parlato di «sindaci illuminati capaci di porre al centro la città di Jesi, come punto di riferimento del territorio, ma nel rispetto degli altri comuni». I fondi ottenuti dal Comune di Monte Roberto saranno impiegati per un intervento di riqualificazione dell’abitato di Pianello Vallesina con realizzazione di alcuni alloggi in un edificio di proprietà comunale sito nella piazza della frazione e si valorizzerà il polo turistico-culturale di Villa Salvati con un percorso ciclo-pedonale, con l’attraversamento fluviale (840 mila euro complessive). Per Castelbellino previsti 600 mila euro per un’area di servizio polifunzionale: «Un risultato che dimostra quanto potremmo ottenere se lavorassimo sempre insieme – ha detto il sindaco Andrea Cesaroni –. Del nostro territorio non abbiamo inserito nel progetto strutture da riconvertire ma abbiamo puntato sui servizi in una comunità in crescita, anche attraverso l’ampliamento di strutture sportive disponibili, con 4 ettari di terreno in più a fianco il parco del fiume».