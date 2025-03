Mobilità sostenibile, questione di visioni - Password Magazine

La mobilità sostenibile è un tema contemporaneo dell’agenda globale e rappresenta una precisa direzione amministrativa di questo Comune. Fa piacere notare come i corpi sociali che esprimono competenze ed interesse sul tema stiano dando un contributo di opinione e di competenza davvero prezioso per la nostra città.

Resta invece al palo il nostrano civismo intra moenia, che attacca soluzioni già previste da lungo tempo, consolidando ancor di più la sua nota confusione e la cifra politica del paradosso dell’incoerenza.

La pista ciclabile al Torrione, che non è terminata, è parte di uno “step” che ha come obiettivo quello di avere a disposizione finalmente una rete che colleghi tutta la città – superando i segmenti di strisce colorate ottenute in passato per stralci – in funzione di risorse economiche disponibili. Sarà unita da un lato a Piazzale dei Partigiani, Piazzale San Savino e campo Boario e dall’altra con Via Castelfidardo e Parco del Vallato, collegate in entrambe le direttrici con la pista ciclabile dell’Asse Sud.

Abbiamo in questa zona anticipato la riapertura del parcheggio per limitare i disagi agli utenti, ma sono ancora da terminare gli interventi di segnaletica verticale, di istallazione dei paletti dissuasori per limitare l’uso improprio dello spazio da parte degli automobilisti per quanto riguarda la sosta, punti di illuminazione, fontanella, passaggio pedonale all’interno delle mura, insomma tutti quegli elementi accessori che determinano un intervento completo.

Opporsi alle piste ciclabili a prescindere, preferire l’auto ad ogni costo e non dare soluzioni utili a chi vuole un’alternativa, si può sicuramente sostenere. Meno, denigrare gli interventi per la mobilità alternativa, che siano lavori o che siano azioni di sensibilizzazione. Si tratta in ogni caso di una visione completamente opposta a quella di chi amministra la città di Jesi ed a quella delle tante persone del mondo associativo, a quello della scuola ed a quello del lavoro che ritengono sia giunto il momento di costruire una alternativa a tutto ciò che comprime la nostra visione.

Siamo sicuri che, pur con tante difficoltà, anche le civiche di opposizione riusciranno a superare l’apocalisse del color sabbia della nuova pista ciclabile.