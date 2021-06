Moie, rubati computer all'istituto scolastico 'Carlo Urbani': cinque minori denunciati | Password Magazine

MOIE – Cinque minorenni denunciati per aver rubato computer e tablet all’istituto comprensivo ‘Carlo Urbani’ di Moie. I Carabinieri della Compagnia di Jesi, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona dott.ssa Giovanna Lebboroni, hanno svolto indagini finalizzate a identificare gli autori del furto. Sono 14 i dispositivi informatici asportati il 29 maggio scorso all’Istituto scolastico e recuperati dai carabinieri. Gli inquirenti, infatti, dopo i primi accertamenti, sono riusciti a risalire ai cinque presunti autori dell’azione criminosa: sono ragazzi d’età media di 15-16 anni circa, di cittadinanza italiana, residenti nella provincia dorica e ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato per aver asportato computer portatili e un tablet dalla scuola. All’alba del 15 giugno, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione al Decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura per i Minorenni di Ancona, rinvenendo il maltolto e assicurandolo così alla Giustizia, affinché possa essere restituito alla proprietà. Le indagini repentine dirette e coordinate dal Procuratore per i Minorenni hanno così consentito di recuperare la merce rubata, rintracciata proprio nella disponibilità delle persone deferite.