Addio a Don Gianni Giuliani | | Password Magazine

MOIE – Si è spento all’età di 81 anni Don Gianni Giuliani, per 11 anni parroco della parrocchia di Moie.

La comunità lo ricorda con stima e affetto per aver animato e promosso tante iniziative e progetti.

Lo scorso anno, il 31 agosto, era stato a Moie per la festa degli ottantenni in chiesa Santa Maria e si era intrattenuto piacevolmente con tanti ex parrocchiani.

Così lo avevamo ricordato sul foglio parrocchiale di agosto 2019 con un articolo di Roberto Dellabella. «Don Gianni Giuliani, parroco di questa parrocchia per 11 anni, ancora stimato e apprezzato da tutti, rappresenta tuttora una grande figura che la Provvidenza ci ha messo accanto. Lo ricordiamo per la sua grande fede, per l’educazione alla preghiera assidua e alla carità cristiana. Egli ha profuso nella nostra Comunità molte opere a vantaggio di tutta la popolazione come la ripulitura della Chiesa Santa Maria, la fondazione del Gruppo Scouts che nella nostra parrocchia non esisteva e l’attenzione ai giovani sostenendo il Centro Giovanile Parrocchiale. Elencare tutto non è possibile, ma egli ha lasciato gran bei ricordi di fede, di devozione, specialmente a Maria Santissima. Sacerdote che ha sempre molto tenuto alla liturgia con la partecipazione di giovani, di ragazzi e di bambini. Questo nostro festeggiare il suo ottantesimo compleanno vuole essere un segno di ringraziamento e di stima, ancora presente nell’animo dei parrocchiani.»