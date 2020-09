Moie, al "Carlo Urbani" il nuovo dirigente scolastico Moretti | | Password Magazine

MOIE – È il prof. Vincenzo Moretti il nuovo dirigente scolastico alla guida dell’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” di Moie. Vincitore dell’ultimo concorso e neo assunto nel suo ruolo dal 1° settembre, Moretti ha lasciato la cattedra di lettere e la sua città, Roseto degli Abruzzi, per prendere servizio, appunto, nell’Ic e stabilirsi con la sua famiglia in Vallesina.

«Siamo all’inizio di un anno scolastico particolare, è dal 1945 che la scuola non viveva una sosta così lunga e dolorosa. – ha detto ai docenti nel Collegio di insediamento, il 3 settembre scorso al Teatro Comunale di Maiolati Spontini- Ce la metteremo tutta, faremo quanto possibile nel rispetto rigoroso delle Linee Guida stringenti per lavorare bene e soprattutto in sicurezza. La scuola, con il suo ruolo di agenzia formativa, deve rappresentare un faro per la comunità ed essere a servizio di tutti. Ho potuto apprezzare in questi giorni un clima collaborativo e di grande impegno.»

Laureato in Lettere e giornalista pubblicista, Moretti è stato giornalista sportivo per diverse testate abruzzesi fino al 2008, quando ha iniziato a lavorare come insegnante nelle scuole pubbliche, fino allo scorso anno scolastico. Appassionato ciclista, ha praticato diversi sport, tra cui il basket e il beach volley, ed ora è pronto a “mettersi in gioco” in una delle partite più impegnative della sua carriera lavorativa, con entusiasmo e impegno, per creare un clima positivo, per lavorare in collaborazione, fiducia, sostegno e stima reciproca.