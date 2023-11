Moie, al via il 3° Corso Teorico-Pratico di Tecnica Presepistica - Password Magazine

MOIE – A breve inizierà l’interessante 3° corso di tecnica presepistica tenuto dai relatori moiaroli Massimiliano Montironi e da Andrea Marri. Il corso denominato “realizza il tuo Presepe- il Piacere di fare” è organizzato in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria delle Moje e si terrà presso la sala capitolare dell’Abbazia Benedettina di Santa Maria. Il corso avrà la durata di cinque incontri: il 6-9-13-20-23 con inizio alle ore 21. Questo 3° corso tratterà sia dei rudimenti della tecnica presepistica, sia di tecniche avanzate. L’intento degli organizzatori è quello di diffondere la tradizione del presepe artistico, in particolar modo tra le giovani generazioni. E’ gradita la presenza dei giovani portatori di entusiasmo e di nuove idee. Il corso si concluderà con una mostra dei lavori effettuati dai discenti. Per info e prenotazioni: Massimiliano Montironi 3331167296 o Andrea Marri 3332966529.