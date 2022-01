Moie, anziana in bicicletta urtata da un furgone finisce in ospedale | Password Magazine

MOIE – Soccorsi in azione questa mattina a Moie, poco dopo le 10, in via Risorgimento, per un incidente. Un’anziana di 82 anni, mentre attraversava in prossimità delle strisce all’altezza del cimitero in sella alla sua bicicletta, è stata urtata da un furgone. Sul posto è intervenuto immediato il 118, con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. La signora per fortuna non ha riportato gravi lesioni: è stata trasportata al Pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi per accertamenti con un codice di media gravità. Sul posto i carabinieri per i rilievi.