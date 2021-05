Moie, asilo nido Il Piccolo Principe: aperte le iscrizioni | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Il nido comunale “Il Piccolo Principe” sono partite le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. La struttura, gestita in concessione dalla Cooss Marche onlus, si presenta alle famiglie attraverso un video in cui sono illustrati i servizi e si possono vedere gli spazi e l’allestimento dei locali, realizzato dalle educatrici e visibile sul canale YouTube dell’Amministrazione comunale.

“Il Piccolo Principe” rappresenta un servizio di grande qualità e risponde ad una necessità molto sentita dalle famiglie. Proprio per andare incontro alle richieste dei genitori, il Comune ha ulteriormente ridotto il rapporto fra bambini e operatrici. Come misura per limitare i contagi, l’Amministrazione ha accolto la proposta elaborata dalla ditta concessionaria del servizio che prevede la suddivisione della sezione più numerosa, composta da 14 bambini, in due sezioni di 8 e di 6 bambini, nel rispetto delle diverse età. L’accoglimento della richiesta delle famiglie, per il periodo dal 26 aprile fino al prossimo 31 luglio, ha comportato una spesa aggiuntiva di circa 7.400 euro, per la quale si è attinto ai fondi destinati al Comune per l’emergenza Covid.

La scuola per i piccoli fino a tre anni, che sorge in via Torino, a Moie, è un punto di riferimento da anni per le famiglie, anche grazie a servizi come “Il Tempo per le famiglie”, che è continuato, anche durante la pandemia, in modalità online. Si tratta di incontri con esperti che approfondiscono tematiche legate all’infanzia e alla relazione genitori-figli, ma anche nonni-nipoti. Il servizio è stato finanziato dal “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” attraverso il progetto Be Sprint.