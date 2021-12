Moie, benedetti i trattori per la giornata del ringraziamento | | Password Magazine

MOIE- Si è celebrata ieri nella parrocchia Santa Maria di Moie la Giornata provinciale del Ringraziamento Coldiretti.

Alla celebrazione religiosa a Cristo Redentore erano presenti agricoltori e coltivatori locali con 28 mezzi agricoli. Molti gli intervenuti per l’occasione tra cui la presidente regionale Coldiretti M. Letizia Gardoni, il Direttore regionale Coldiretti Alberto Frau, il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, il responsabile dell’Ufficio Coldiretti di Moie Michele Negromanti con tutti i collaboratori.

Al termine della celebrazione i bambini e le bambine presenti hanno potuto prendere un omaggio di Coldiretti: un sacchettino di farro per la famiglia e una matita che diventa pianta.

Una volta terminata la funzione eucaristica e una volta usciti i fedeli dalla chiesa, Il parroco ha benedetto gli agricoltori con i loro trattori. Il sindaco Consoli si è detto molto felice per la bellissima giornata evidenziando l’importanza della ripartenza post covid di un settore così fondamentale:

“È molto bello vedere intere famiglie ritornare a messa dopo un intensa settimana di lavoro; sul lavoro contadino si fonda il nostro territorio e dalla salvaguardia di esso potremmo solo trarne effettivi benefici”.

Alla messa hanno partecipato inoltre i Lupetti del branco dei Lupi di Seoonee con i vecchi lupi e tutto il clan gufo talentuoso che al termine della celebrazione ha venduto l’olio prodotto come attività di autofinanziamento per le varie attività tra cui il campo mobile che quest’anno si terrà in Italia, sulla Alpi.