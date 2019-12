Moie, Capodanno in piazza con Selena e la musica dei “Miuri”

MOIE – Sarà una sorta di mega festa in famiglia, dove però il salotto di casa si allarga fino a diventare la piazza. Uno spazio comune dove ci saranno anche la musica, l’animazione e tante sorprese. Parliamo della notte di San Silvestro e del pomeriggio di Capodanno che il Comune e la Pro loco Maiolati Spontini hanno organizzato in piazza Kennedy, a Moie, all’insegna della condivisione e dello stare insieme in allegria.

Martedì 31 dicembre, dalle ore 23, andrà in scena la “Notte di Capodanno a Moie”. Il “menù” prevede brindisi di mezzanotte, castagne, vin brulè, cioccolata calda e tanta bella musica. Sarà una festa per tutta la famiglia con la musica garantita dal gruppo “I Miuri”, che propone pop dance dagli anni Settanta agli anni Novanta, e Selena Abatelli.

Mercoledì 1 ° gennaio, dalle ore 16,30, piazza Kennedy sarà ancora il fulcro della festa con il “Capodanno dei bambini”. Ci saranno baby dance, bolle di sapone, truccabimbi e tante sorprese.