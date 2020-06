Moie, comunità parrocchiale in lutto per la scomparsa di Roberto Dellabella | Password Magazine

MOIE – La comunità di Moie in lutto per la scomparsa di Roberto Dellabella.

Fedele collaboratore parrocchiale, ha dedicato tanto tempo e risorse alla comunità di Moie che lo ha visto impegnato in diversi servizi, soprattutto nel settore delle comunicazioni sociali. «Il foglio parrocchiale e poi il calendario parrocchiale lo hanno visto assiduo in un impegno settimanale sia per la parte redazionale che nella raccolta pubblicitaria e nella distribuzione – si legge sul sito parrocchiale -. Si è dedicato ad organizzare pellegrinaggi e vacanze parrocchiali nei luoghi in cui natura e spiritualità si incontrano per permettere di ristorare il corpo e la mente. Ha organizzato mostre, eventi, iniziative di vario genere sempre con il desiderio di contribuire alla crescita sociale e culturale della comunità. Il suo animo sensibile lo ha portato ha condividere i suoi pensieri e le sue memorie e ha pubblicato così diversi volumi di racconti autobiografici e di poesie. Alla sua amata sposa Domenichina, ai figli Giorgio e Francesca, agli adorati nipoti, al genero, alla nuora e a tutti i suoi cari, il parroco don Igor Fregonese e i collaboratori parrocchiali esprimono le più sentite condoglianze ed assicurano il ricordo nella preghiera».

Il rito funebre sarà celebrato domenica 21 giugno 2020 alle 18.30 nella chiesa Cristo Redentore di Moie. La salma rimarrà a casa fino al funerale.