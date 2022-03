Moie, con la Festa della Donna arrivano le "Erbe Aromatiche" di Aism | Password Magazine

MOIE – Sabato 5 e Domenica 6 marzo, in occasione della Festa della Donna, arrivano anche a Moie in Piazza Kennedy dalle ore 9 alle 13 le “Erbe Aromatiche” di AISM per aiutare le donne con sclerosi multipla.

Il messaggio lanciato dall’associazione ricorda come le donne siano le più colpite dalla malattia: «Diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti».

Ognuno potrà ricevere un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate a fronte di una donazione di 10 euro. Si va dal timo aromatizzato al limone, alla maggiorana, rosmarino, salvia e origano.