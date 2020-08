Moie, concerto sotto le stelle 'Da Spontini a Morricone' | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Un viaggio musicale che parte dal grande concittadino, il compositore esaltato dalle corti europee dell’800 e preso come riferimento da Wagner, e attiva fino al genio delle colonne sonore e pluri premio Oscar. Sarà un percorso sorprendente e affascinante quello del concerto dal titolo “Da Spontini a Morricone: parole e musica sotto le stelle”, una delle proposte del cartellone “#rEstate a Moie e Maiolati Spontini”, organizzato dall’Amministrazione comunale, d’intesa con la Pro loco e le associazioni ArCo (Artigiani e commercianti di Moie e Maiolati Spontini) e Effeunopuntouno.

L’appuntamento è per questa sera (sabato 8 agosto), alle ore 21, a Moie, in piazza Santa Maria, che riesce a garantire lo spazio necessario per allestire gli eventi rispettando le norme di sicurezza e anti Covid. Proprio per gestire al meglio l’organizzazione, si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp al numero 3932316295.

Il concerto, a ingresso gratuito, sarà sul palco il Maestro Claudio Marchetti al pianoforte e il Maestro Michele Quagliani al clarinetto.

I due musicisti proporranno un’ora e mezzo di musica, capace di attraversare stili e generi, passando da Mozart a Morricone, da Rossini a Joplin, da Piovani ai cantautori italiani, fino ovviamente a Spontini. Sarà uno spettacolo coinvolgente e unico.