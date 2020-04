Moie, Coro Gaspare Spontini dona mascherine e tute al Distretto sanitario

MOIE – L’associazione musicale Media Vallesina “Coro Gaspare Spontini” ha deciso di essere vicina a chi opera per la sanità locale. Lo scorso 11 aprile la presidente Paola Cercamondi, con una rappresentanza del Coro, ha donato dispositivi di protezione individuale (mascherine e tute) per gli operatori del Distretto Sanitario di Moie, al fine di agevolare e rendere più sicuro il loro lavoro. Il dottor Ceci e il personale del distretto hanno ringraziato per la donazione che esprime grande vicinanza e incoraggiamento. Il sindaco di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli, si è unito al ringraziamento alla presidente Cercamondi e al direttivo per la sensibilità dimostrata in un momento in cui l’associazione non può svolgere la sua consueta attività musicale.