Moie, due bambini in bici travolti da un'auto | Password Magazine

MOIE – Paura nel primo pomeriggio di oggi per due bambini, travolti da un’auto in corsa in via Carducci mentre erano in sella alla loro bici. Secondo prime notizie, i due stavano percorrendo la pista ciclabile quando, nel momento di attraversare la strada sulle strisce pedonali, per cause in corso di accertamento sono stati urtati da un veicolo. Immediato l’intervento del 118, con l’eliambulanza atterrata al campo sportivo Grande Torino.

L’equipaggio medico di Icaro ha prestato le prime cure, poi i due bambini sono stati caricati a bordo di due ambulanze e trasportati al Salesi di Ancona. Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri per i rilievi.