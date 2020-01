Moie, furgone urta un’auto e poi scappa. Si cerca il pirata

MOIE – Invade la corsia opposta con un furgone, si scontra con un’auto e poi si dà alla fuga. È successo nel pomeriggio di oggi intorno alle 15.40 a Moie, lungo lo svincolo che collega il centro abitato con la SS76. Più precisamente, il tratto di strada interessato è quello compreso tra il sottopasso e la rotatoria con via Torrette e via della Chiusa. Per cause da accertare, un furgone che procedeva in direzione Moie ha invaso l’altra corsia urtando la Peugeot che viaggiava in senso opposto.

A soccorrere la conducente dell’auto un passante che si è fermato, aiutando la ragazza a scendere dal veicolo per gran parte danneggiato. Nessuna traccia del furgone che, invece, si è dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. Ingenti i danni alla Peugeot mentre la ragazza, per fortuna, non ha riportato gravi lesioni e ha preferito recarsi in ospedale per gli accertamenti accompagnata da un familiare. Sul posto anche i soccorsi stradali di Vallesina Autoservizi per la rimozione del mezzo danneggiato.