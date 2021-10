Moie, gravi le condizioni della donna accoltellata: il marito principale sospettato | Password Magazine

MOIE – Sono gravi le condizioni della 35enne tunisina accoltellata questa mattina nel suo appartamento. I carabinieri hanno individuato il principale sospettato nel marito che, al momento, si trova in stato di arresto, ed è stato interrogato, con le garanzie previste dalla legge, dall’Autorità giudiziaria. Si tratta di un 45enne, tunisino anche lui, accusato di tentato omicidio e da questa mattina agli arresti, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Jesi.

Il fatto è successo a Moie di Maiolati Spontini, all’interno di un complesso abitativo moderno di via Marche, intorno le 6:30. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ancona, da una prima ricostruzione hanno accertato che la donna è stata ferita gravemente con un coltello da cucina all’altezza del torace. Sembra che la donna sia però riuscita a scappare, mettendosi in salvo dalla vicina che avrebbe poi allertato i soccorsi. In casa, ci sarebbero stati anche i due figli minori della coppia. La donna è stata trasportata d’urgenza, con l’eliambulanza, al pronto soccorso di Ancona. L’elisoccorso, atterrato in un campo adiacente, è intervenuto insieme a un’ambulanza della Croce Verde che ha trasportato anche il 45enne all’ospedale di Torrette: l’uomo infatti aveva cercato di togliersi anche lui la vita, puntandosi la lama al collo. I carabinieri, intervenuti nell’immediatezza su chiamata al 112, hanno messo in sicurezza la scena del delitto e assicurato le fonti di prova a disposizione, per la ricostruzione dei fatti.

