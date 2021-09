Moie, i 40 anni dell'Aido nel nome della solidarietà | Password Magazine

MOIE- Si festeggia in questi giorni il quarantennale della nascita dell’Aido Moie.



La sezione è stata costituita a Moie il 6 settembre del 1981: pochi mesi prima, il giovane Ivano Bernacchia era deceduto in un tragico incidente stradale e la moglie, con grande sensibilità, aveva deciso di donare le sue cornee, permettendo ad un uomo di Falconara Marittima di riacquistare la vista.

Questo generoso gesto effettuato dalla signora Bernacchia, spinse un piccolo nucleo di volontari a formare il primo gruppo di donatori di organi.

Del direttivo di allora, che era presieduto da Gloria Conti, facevano parte Eleonora Manieri, Celestina Bartoloni e l’attuale presidente Fabrizio Mancini. Le finalità dell’Associazione non si sono limitate al procurare donatori, l’Aido si impegna quotidianamente per sollecitare gli enti competenti, con i quali collabora, affinché si attivino nella prevenzione e l’educazione sanitaria.

Questa volontà di sensibilizzazione la popolazione su questi tempi si concretizza diffondendo la conoscenza dei problemi relativi alla donazione e al trapianto terapeutico, operando in modo che si realizzi un efficiente sistema di prelievi e trapianti ed infine promuovendo intese operative in unità di azione con le altre associazioni di volontariato.

I volontari moiaroli hanno organizzato diverse manifestazioni benefiche, come i Concerti per la vita. Essi aderiscono anche alle giornate nazionali Aido di informazione e autofinanziamento, durante le quali vengono date informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e come opportunità di salvezza verso chi è in una condizione di estrema sofferenza e difficoltà.

Le offerte ricevute saranno poi finalizzate ad ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti.