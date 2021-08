Moie, i Technicalz al lavoro al Polo scolastico per realizzare un murale dedicato a Spontini | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Hanno iniziato le fasi preparatorie e nel giro di una settimana, meteo permettendo, consegneranno al Comune, che l’ha commissionata, un’opera per rendere omaggio al genio musicale di Gaspare Spontini sulla facciata della sede dell’istituto comprensivo “Carlo Urbani”, a Moie, che vanta un corso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado, intitolata proprio al grande compositore maiolatese.

Parliamo del murale che stanno realizzando i Technicalz Teams, ossia Federico Zenobi, Corrado Caimmi e Nicola Canarecci. Tre street artis di fama internazionale, che hanno già collaborato con l’Amministrazione comunale in occasione dell’ultimo compleanno della biblioteca La Fornace, lo scorso dicembre, realizzando un videomessaggio in cui scorrevano le loro opere più famose, dal murale “Carità Celeste” realizzato nella parete del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi a quelli che campeggiano sulla piscina comunale o sulla facciata di un pub di via Setificio, sempre a Jesi. L’ultimo, nel territorio della Vallesina, è il maestoso murale della mietitrice, omaggio al lavoro nei compi, che campeggia su un silos del Consorzio Agrario di Ancona. Ma le loro opere sono conosciute anche oltre i confini nazionali.

Nel video, che era girato sui canali social del Comune nel giorno, appunto, del compleanno della Fornace, il 1° dicembre, i tre artisti avevano fatto gli auguri alla biblioteca e si auguravano di poter, in un futuro non lontano, realizzare una loro opera per il territorio della Media Vallesina. Ed ecco che il momento è arrivato.

«Sarà un soggetto a tema musicale che valorizzerà la figura di Spontini – spiega Federico Zenobi – ma non vogliamo anticipare altro per non rovinare l’effetto sorpresa. Sarà realizzato con la tecnica delle bombolette spray con colori e tonalità che si armonizzeranno alla parete su cui lavoreremo».

Il sindaco Tiziano Consoli sottolinea come l’idea del murale sia legata «alla valorizzazione della figura di Spontini anche tramite linguaggi diversi, che possano raggiungere i giovani e i loro gusti e nello stesso tempo dialogare con l’intera comunità attraverso il veicolo dell’arte e delle immagini di grande impatto visivo. La scelta dell’edificio del Polo scolastico è particolarmente significativa, proprio per questo legame con i giovani e per la tradizione musicale dell’Istituto comprensivo. Siamo molto felici, inoltre, di continuare la collaborazione con i Technicalz Teams, il cui talento è sempre più apprezzato e riconosciuto».

L’iniziativa del murale si inserisce nell’ambito dei progetti per il 250° anniversario della nascita di Gaspare Spontini che cadrà nel 2024.