Moie, il banco alimentare: un punto di riferimento per la comunità | Password Magazine

MOIE – Sono passati 17 anni dalla nascita del banco alimentare della Parrocchia Santa Maria di Moie, che fornisce aiuto a molte famiglie del territorio con pacchi alimentari, garantendo il pagamento di utenze spesso scadute e contribuendo al saldo degli affitti.

Il Banco di Moie è stato il primo della Vallesina, allestito per volere del parroco don Gianni Giuliani, ricordato da tutti come un parrocco “eccezionale, caritatevole, unico”. che ha scelto di collegarsi alla Fondazione Banco Alimentare onlus che coordina e guida la Rete Banco Alimentare.

Ancora nitidi i ricordi di chi come Franco Cascia, promotore fin dagli albori del banco alimentare moiarolo, che ricorda ancora i viaggi fino a Pesaro o Fano per reperire il materiale con camioncini spesso prestati dai cittadini. Solo ultimamente, con l’istituzione del banco alimentare a Maiolati, si è arrivati ad una collaborazione continuativa con il Comune, che garantisce il supporto logistico, mettendo anche a disposizione i locali della vecchia scuola media di Moie per la sede del Banco.

Grazie alla diocesi con i fondi dell’8 per mille si riesce a integrare il bilancio parrocchiale destinato all’aiuto delle persone segnalate dall’assistente sociale. Le famiglie aiutate attualmente sono circa una trentina, rimaste tali anche a seguito dell’emergenza covid, che però ha visto il banco alimentare aiutato dalla protezione civile.

Il Banco Alimentare è una realtà importante nella parrocchia, è un segno concreto di vicinanza, che tocca tutte le persone che ne abbiano necessità e che ne facciano richiesta. A chi critica l’atteggiamento del banco alimentare che non si sofferma a valutare le specifiche disponibilità di ognuno, il referente Franco Cascia risponde con un ironico e ficcante: “Ce verresti te?”. A testimoniare la difficoltà che le persone incontrano nell’avvicinarsi e chiedere aiuto.