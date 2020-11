Moie, il gruppo scout apre il nuovo Anno Associativo | Password Magazine

MOIE – Si è aperto ufficialmente ieri (domenica 8 novembre) il nuovo Anno Associativo del Gruppo Scout FSE «Matteo Mazzanti» di Maiolati Spontini.

Le norme restrittive dovute alla pandemia hanno modificato il programma della giornata, che tradizionalmente prevede più attività in cui ragazzi e ragazze di varie età collaborano e cercano di vincere la sfida tra squadre eterogenee. Questa volta, l’apertura dell’Anno Associativo ha visto solo la celebrazione delle cerimonie dei passaggi, dai lupetti agli esploratori e dalle coccinelle alle guide, per i ragazzi e le ragazze che ormai hanno raggiunto l’età e sono pronti al grande passo.

Una volta conclusi i passaggi, che sono stati svolti nel pieno rispetto delle norme sanitarie, i giovani scout, accompagnati dai rispettivi Capi ed Aiuto-capi Unità, si sono tutti recati in chiesa Cristo Redentore, dove è stata celebrata la Messa da Don Gianni Piersimoni, assistente spirituale del Gruppo scout di Moie. Durante la celebrazione Don Gianni ha voluto ricordare ai ragazzi l’importanza dello scoutismo, che dona «forza formidabile per cambiare il mondo» e, prendendo spunto dalle parole del fondatore degli scout, Sir Robert Baden Powell, ha invitato i ragazzi e le ragazze a prendersi l’impegno di rendere più bello il mondo.

Durante l’offertorio, sono stati portati all’altare oggetti rappresentativi di ogni fase della vita scout, dal fazzolettone alla forcola, dagli scarponi al guidone e tanti altri simboli del percorso scoutistico.

Terminata la celebrazione, la Capogruppo Viviana Bernacchia, ha officiato la cerimonia di investitura per i nuovi Capi Riparto, di Esploratori e Guide, Nicolò Buselli e Chiara Donninelli. Entrambi sono studenti universitari, che da molto tempo dedicano tempo e compiono sacrifici per educare ai valori dello scoutismo, in maniera ludica e divertente, sempre più ragazzi e ragazze.

In questo momento di emergenza sanitaria c’è, naturalmente, molta incertezza sul futuro delle attività in presenza, ma i vari Capi Unita rassicurano che in caso di impossibilità di riunione dal vivo si adotteranno modalità a distanza interattive, per svolgere attività e non far allontanare troppo i ragazzi dal mondo scout.