Moie, «Il sabato da incorniciare» dell'artigiano Virgilio Contadini | Password Magazine

MOIE – «Ogni ultimo sabato del mese scegli e ritira la cornice che più ti piace». L’iniziativa è di Virgilio Contadini che nel suo negozio a Moie si occupa di cornici, decorazioni e dorature. Con «Il sabato da incorniciare» è possibile scegliere e ritirare gratuitamente una delle cornici in un buono stato lasciate in bottega dai clienti e che cercano una nuova casa. Ieri il via dell’iniziativa, apprezzata anche da Confartigianato: «Una bellissima iniziativa di un nostro artigiano – fa sapere il responsabile di Jesi Marco Arlia – soprattutto perché valorizza il tema del riuso, dell’economia circolare e della sostenibilità».