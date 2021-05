Moie, in piazza Kennedy l'Azalea della Ricerca dell'Airc | Password Magazine

MOIE – L’Azalea della Ricerca è ormai sinonimo di Festa della Mamma. Il fiore di Fondazione AIRC è infatti diventato il simbolo di questa speciale ricorrenza che è sbocciata per la prima volta nel lontano 1984.

Questa colorata pianta si è dimostrata una preziosa alleata per la salute al femminile e per il lavoro dei ricercatori sostenuti da AIRC.

Un regalo speciale per le mamme e per le persone cui vogliamo bene, un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne. Domenica 9 maggio, i volontari AIRC saranno presenti in piazza Kennedy dalle ore 8.30 alle 13.00 per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro.