Moie, in piazza la Gardenia Solidale dell'AISM | Password Magazine

MOIE – Questo fine settimana, nei giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio, tornerà Gardensia, la manifestazione organizzata da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. In occasione della giornata mondiale contro la malattia, torna in presenza la raccolta fondi per sostenere la ricerca.

«La gardenia è il nostro fiore: rappresenta la volontà di non arrenderci , di condividere il nostro impegno per fermare la Sclerosi multipla con la speranza di ripartire più forti di prima». Sono le parole di Francesco Vacca , presidente nazionale di AISM. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica si svolgerà la manifestazione “Bentornata Gardensia”. Anche a Moie, grazie ad alcuni volontari, coloro che sono interessati potranno recarsi il 29 e il 30 Maggio nella centralissima Piazza Kennedy dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e acquistarle al prezzo di 15 Euro l’una. Per ulteriori informazioni: www.aism.it