Moie, inaugurata la nuova palestra Oltre Concept Gym | Password Magazine

MOIE- Un giusto mix tra studio professionale e palestra, questa è la nuova Oltre Concept Gym inaugurata domenica mattina a Moie, in via Ancona (civico 11).

«Abbiamo elaborato una collaborazione tra vari professionisti come Alessandro Stronati, psicologo, e l’esperta di marketing Federica Cascia per realizzare una nuova realtà, molto diversa dalla tradizionale palestra, che nel nostro territorio non ha simili» . Queste le parole di Nicolò Ceppi, personal trainer e titolare della nuova palestra (mini e a modo!) dove ci si potrà allenare in piccoli gruppi, assistiti dallo staff, in modo da garantire la stretta attenzione ad ogni peculiarità degli utenti.

Nicolò Ceppi, oltre ad aver maturato molta esperienza nell’attività di personal trainer ama profondamente il mondo del calcio, che segue per passione da parecchi anni, tanto da aver collaborato prima con le giovanili del Moie Vallesina ed ora con la prima squadra del Maiolati in qualità di allenatore.

Al taglio del nastro di Oltre Concept Gym è intervenuto il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, in presenza anche dell’assessore a Programmazione economica e Bilancio Cristiano Montesi e dell’assessore allo Sport di Jesi Ugo Coltorti, ex allenatore, collega e amico di Ceppi.

Anche il parroco Don Igor Fragonese ha partecipato alla cerimonia benedicendo la nuova attività.