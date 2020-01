Moie, investita una donna: trasportata in eliambulanza a Torrette

MOIE – Una donna di 70 anni è stata investita questa mattina intorno alle 11.40 a Moie. L’incidente è avvenuto in via Trieste, all’incrocio con via Mattei.

Per cause in corso di accertamento, una Mazda condotta da un anziano del luogo di 75 anni ha investito il pedone che attraversava la strada. Sul posto il 118 con automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana e l’eliambulanza, atterrata in un campo adiacente via Sanzio. La donna, sempre cosciente, dopo essere stata stabilizzata è stata accompagnata fino all’eliambulanza per essere imbarcata e trasportata a Torrette. Ha riportato un trauma cranico per questo le è stato attribuito un codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia locale per i rilievi utili ad accertare la dinamica.