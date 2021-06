Moie, la Solennità del Corpus Domini con i Confratelli del Santissimo Sacramento | Password Magazine

MOIE – La festa del Corpus Domini è la festa del Corpo del Signore, è la festa dell’Eucaristia. Per la presenza reale di Cristo, l’Eucaristia richiama direttamente alla memoria il mistero dell’Incarnazione, che costituisce l’asse portante e centrale della sua stessa realtà sia nella concezione teologica che pastorale. Poiché con il mistero dell’Incarnazione, l’uomo è stato come “divinizzato”, Cristo per assicurare nel tempo questa delicata e speciale identità all’uomo, si è costituito “pane” per alimentarlo spiritualmente lungo l’arco del tempo. L’Eucaristia, pertanto, è fundamentum et forma o fons et culmen della Chiesa, che, così, diventa la “continuazione storica dell’Incarnazione”, con il compito specifico di amministrare tutti i beni della Redenzione, operata liberamente dallo stesso Cristo, e consegnato specialmente nel settenario sacramentale.

Pensiero magistralmente espresso e confermato modernamente dal concilio Vaticano II in diversi documenti. A Moie, Domenica 6 Giugno una decina di Confratelli del Santissimo Sacramento hanno presenziato alla Santa Messa delle ore 18:30 celebrata nella Chiesa Cristo Redentore. Quest’anno a causa della Pandemia- Covid 19 la rituale processione del Corpus Domini, solitamente assai partecipata, non si è potuta svolgere.