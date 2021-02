Moie, l'addio della comunità a Rosaria: gestì la storica trattoria Tullio | Password Magazine

MOIE – La comunità di Moie piange la scomparsa di Rosaria Abbonizio, scomparsa ieri all’età di 94 anni. Decana delle ristoratrici di Moie, ha gestito per anni la storica trattoria “Tullio” nei locali di via Risorgimento. Un’attività nata inizialmente come osteria e rivendita di saluti e formaggi, gestita dal signor Tullio Brutti e poi successivamente anche dalla moglie Rosaria che è stata determinante per l’avvio della trattoria, già famosa negli anni Cinquanta.

Un ristorante che per anni è stato punto di riferimento per la comunità e anche per chi, da fuori Moie, era alla ricerca di una cucina tradizionale e genuina in un locale conosciuto e apprezzato. La salma questa mattina è rimasta disponibile alle visite presso la casa del commiato Anibaldi-Pandolfi in via Clementina sud, a Moie. I funerali si svolgono oggi alle 15 nella chiesa Cristo Redentore di Moie.

Dopo la funzione la salma sarà tumulata nel cimitero di Moie.