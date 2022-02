Moie, lavori di ammodernamento completati per la fontana pubblica "aQa" di piazza Kennedy | Password Magazine

MOIE – È stato oggetto di un intervento di ammodernamento e da ieri (lunedì 21 febbraio) è di nuovo in funzione l’impianto pubblico “aQa”, per la distribuzione di acqua potabile naturale e gassata, situato in piazza Kennedy, a Moie. Una struttura, quella inaugurata nel 2012, diventata un servizio molto apprezzato dai residenti e che l’Amministrazione comunale ha deciso, a dieci anni dalla sua realizzazione, di rendere più efficiente e adeguata alle attuali esigenze.

È stata sostituita la tecnologia precedente con un sistema che consente di avere la fruizione contemporanea per tre utenti, la possibilità di prelevare una quantità maggiore di acqua rispetto a quanto avveniva precedentemente e di scegliere la tipologia, ossia acqua liscia o gassata, prelevata dal singolo distributore. Inoltre si può interrompere e riprendere l’erogazione in qualsiasi momento e avere un’ottima refrigerazione e gasatura anche in estate. Il sistema, che comprende tre banche frigo, ognuna dedicata ad un erogatore e tre centraline di controllo indipendenti, consente anche una limitazione delle code e degli assembramenti.

«L’ammodernamento dell’impianto – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Mario Pastori – con la sostituzione della vecchia tecnologia, permette di usufruire di un servizio da sempre molto apprezzato e con una elevata fruizione da parte dei cittadini. Tuttavia il sistema presentava diverse criticità, spesso segnalate anche dagli utenti, soprattutto nel periodo estivo: acqua poco fredda e poco gassata, erogazione lenta e lunghe code, a causa della concentrazione di utenti su un erogatore, mentre gli altri erano vuoti, con flusso irregolare e quantità imprecise. Con questi lavori abbiamo voluto ripristinare e potenziare il servizio».

I lavori di ammodernamento del distributore sono stati affidati alla ditta Acquanet srl di Jesi, per un importo di 16.958 euro.