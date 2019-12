Moie, Natale al nuovo cinema Ariston: riapre la sala con i film delle Feste

MOIE – Dopo un periodo di silenzio, arriva l’annuncio: al Cinema Nuovo Ariston si ricomincia. Proprio oggi, a Natale, sarà riaperta la sala di via Ceccacci con la proiezione di film delle Feste. Si inizia oggi con la commedia divertente, intelligente, garbata e, soprattutto, molto in tema: Il primo Natale, con Ficarra e Picone (orari: mercoledì 25 dicembre: ore 16,15; 18,30; 20,30; 22,30; giovedì 26 dicembre: ore 16,15; 18,30; 20,30; 22,30).

Per i più piccoli, il 28 e 29 dicembre arriva Frozen 2 e dal 1 gennaio, Pinocchio con Roberto Benigni. La carrellata di film si chiude con Tolo tolo di Checco Zalone, a partire dal 10 gennaio.

Il nuovo Ariston, da sempre gestito dalla famiglia Dottori, è da sempre il fiore all’occhiello della comunità. Inaugurato nel 1955, è ancora oggi un punto di ritrovo e di socializzazione. Negli ultimi tempi ha subito una trasformazione, grazie a un intervento di ristrutturato e l’introduzione di nuove tecnologie, compreso il digital Dolby. «Contiene 375 posti – aveva raccontato Imelda Dottori in una precedente intervista-. Finché ne avrò le forze, continuerò a mantenere il cinema a Moie, un omaggio al paese per cui ho dato tanto. Infondo, è la passione a muovere il mondo».