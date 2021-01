Moie, oggi prima giornata di screening per gli studenti al 6001 | Password Magazine

MOIE – Al via oggi al centro comunale 6001 di Moie l’iniziativa di screening per la prevenzione della diffusione del covid-19 organizzata dal Comune di Maiolati Spontini in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo Carlo Urbani.

A disposizione gratuitamente tamponi antigenici rapidi per alunni e alunne delle scuole primaria e secondaria di Moie, per il personale scolastico, compreso quello dell’asilo nido “Il piccolo principe” e della scuola dell’infanzia “Pallavicino”, per il personale dipendente comunale (autisti, cuoche, tecnici e amministrativi) e i collaboratori, i volontari delle Caritas, i sacerdoti di Moie e Maiolati, il personale delle cooperative che lavora nelle mense e nei servizi per il Comune, la polizia municipale.

I tamponi sono saranno effettuati, solo su prenotazione, fino al 5 gennaio. Una maxi operazione di screening che vede a disposizione circa un migliaio di tamponi antigenici rapidi.

L’individuazione di eventuali casi positivi permetterà di procedere con il tracciamento.

Coordina l’iniziativa la dottoressa Patrizia Vianelli, pediatra e volontaria di Croce Rossa Italiana, con il supporto di infermieri, dei pediatri dell’unità operativa di pediatria e neonatologia e neonatologia dell’ospedale di Jesi, dei medici di medicina generale.

Il sindaco Tiziano Consoli ha ringraziato il comitato di Castelplanio della Croce Rossa italiana e la presidente Giuliana Chiorrini per aver accolto la richiesta del comune coinvolgendo i propri volontari e volontarie e ottenendo la collaborazione di altri medici e infermieri che hanno creduto nella proposta promossa con l’obiettivo di monitorare più rapidamente l’eventuale diffusione del virus.