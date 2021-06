Moie, potenziata l'illuminazione pubblica in via Clementina sud | | Password Magazine

MOIE – L’Amministrazione comunale di Maiolati Spontini, tramite l’assessorato ai Lavori pubblici, di cui è titolare Mario Pastori, sta completando il progetto di ampliamento e potenziamento della pubblica illuminazione. Un intervento particolarmente atteso è quello che ha riguardato l’installazione, in via Clementina sud, in un tratto di circa 300 metri, nei pressi della rotatoria del centro commerciale l’Oceano, di sette punti luce, alimentati a led. L’opera è stata realizzata con fondi del bilancio comunale, mentre la gestione degli impianti di illuminazione sarà a carico, come per tutta l’illuminazione pubblica, del Cis.

«Si tratta di un intervento importante e atteso – spiega l’assessore Pastori – dal momento che parliamo di un tratto che era completamente buio e di conseguenza potenzialmente molto pericoloso. Abbiamo risposto a una richiesta giustamente pressante dei cittadini che va nella direzione della tutela e della sicurezza dei pedoni e degli automobilisti».

Ma non solo. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è di continuare l’opera di messa in sicurezza della viabilità in quell’area, a confine con il comune di Castelplanio, con la realizzazione di un marciapiedi che colleghi la cittadina di Moie con l’area commerciale di Pozzetto.