Moie, proseguono i laboratori sensoriali con 'Carta & Penna' | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Proseguono i laboratori dei cinque sensi inseriti all’interno del cartellone di “Percorsi d’estate”, proposto dal Comune in collaborazione con la biblioteca “La Fornace” e il Caffè letterario, la Pro loco Maiolati Spontini, l’associazione Ar.Co, il fotoclub “Effeunopuntouno” e la Casa dell’Olio e della biodiversità. È l’associazione che riunisce commercianti e artigiani del Comune a proporre il viaggio attraverso i sensi. Si tratta di percorsi sensoriali, gratuiti e su prenotazione, all’interno degli esercizi artigianali e commerciali.

Il prossimo incontro si svolgerà il 21 luglio alle ore 21, nella libreria “Togliti il pensiero” di via Cavour a Moie. È rivolto ai bambini ed è curato dalla titolare Isabella. Per prenotare si deve chiamare il numero 334.7641848.

Venerdì 23 luglio, dalle 18, stavolta in biblioteca, sarà la volta del “Laboratorio di carta e penna”, con un viaggio nel mondo della carta per scoprire che dagli scarti alimentari o tessili si possono ricavare delle carte e dare vita in un circuito virtuoso dove nulla si spreca. La seconda parte sarà dedicata alla penna, strumento necessario alla scrittura. Il laboratorio sarà a cura di Studio Gamma. Per partecipare chiamare il numero 345.1826615.

Martedì 27 luglio, dalle ore 16, il centro estetico Eleonora di via Ancona, a Moie offrirà un laboratorio di bellezza dal titolo “Riscopri la versione migliore di te”. Per partecipare prenotare al numero 324.9295516.

Venerdì 30 luglio, sempre dalle 18, sarà il turno di Laura Omenetti che proporrà “Un filo, un uncinetto e il gioco è fatto!”, nel negozio Ditale Magico di via Risorgimento. Le prenotazioni vanno fatte al numero 0731.720810.

Tutti i laboratori sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione per le misure anti-Covid. Si terranno nelle attività che li propongono tranne quello dedicato a carta e penna che si svolgerà alla biblioteca La Fornace.