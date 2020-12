Moie, ragazzi lanciano petardi nella palestra. Scatta la denuncia | Password Magazine

MOIE – Ragazzini lanciano petardi all’interno di una palestra ma vengono denunciati. Non è finito bene «il gioco» per un gruppo di giovanissimi che ieri pomeriggio, in sella alle loro bici, hanno fatto «il giro di botti» per le vie di Moie. Erano circa le 17.45 quando sono entrati nella ‘Palestrina’ di via Trento, davanti le ex scuole medie, lanciando petardi mentre alcune bambine piccole dell’agonismo si stavano allenando sotto la guida della loro insegnante. «É la seconda volta che accade, creando caos e terrore alle ragazzine e danni – è lo sfogo dell’allenatrice -. Non giustifichiamo dicendo che si tratta di ragazzate. Siamo stati costretti a sporgere denuncia, al momento verso ignoti e a richiedere l’intervento dei vigili e l’ausilio delle telecamere in modo da poter fare denuncia ai diretti responsabili».

L’insegnante li ha addirittura rincorsi prima di rivolgersi alle forze dell’ordine, esasperata: «Sarebbe ora di avere più controlli – dice – e rispetto delle ordinanze, responsabilità ed educazione da parte delle famiglie»