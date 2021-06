Moie, ritorno dell'infiorata per la celebrazione del Corpus Domini | Password Magazine

MOIE- Come ogni anno, questa domenica si è celebrata la festa del corpus domini che ha visto, dopo alcuni anni, il ritorno anche se parziale della tradizionale infiorata.

Alcuni volontari tra cui Daniele Guerro e Diego Mecenero hanno raccolto i fiori ed accuratamente ne hanno estratto ogni singolo petalo.

Dalla domenica mattina presto, altre volontarie sono intervenuti per aiutare la costituzione della composizione floreale, avvenuta grazie all’uso di uno stampo di ferro, all’interno del quale inserire i fiori.

A Moie, in passato l’infiorata del corpus domini era una festa molto sentita, che vedeva coinvolta gran parte della popolazione e le decorazioni non erano esclusivamente in prossimità della Chiesa, ma erano presenti in tutta la cittadina.

L’intento dei promotori dell’infiorata 2021 è proprio quello di riportare alla luce questa tradizione, che come altre fa parte del grande patrimonio culturale moiarolo, coinvolgendo sopratutto le associazioni del territorio e quindi le nuove generazioni.