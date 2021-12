Moie, Santa Cecilia festeggiata da la Banda L'Esina | Password Magazine

MOIE- Si è tenuta anche quest’anno la tradizionale cerimonia in onore di Santa Cecilia, patrona della musica, da parte della Banda musicale L’Esina di Moie. Domenica 21 novembre, i musicanti moiaroli si sono ritrovati ed hanno voluto manifestare alla comunità tutto il loro sentimento di appartenenza verso una tradizione che ormai è parte integrante della Banda stessa.

Per ragioni legate alla pandemia, non hanno sfilato per le vie cittadine ma hanno comunque espresso la loro voglia di esserci, dando la tradizionale sveglia mattutina agli ex membri e personalità cittadine.

Successivamente i musicanti hanno eseguito alcuni brani in Piazza Kennedy, poi si sono recati in Piazza Don Minzoni, dove una rappresentanza ha presieduto alla Santa messa a Cristo Redentore alle 11:30. Durante la celebrazione religiosa, due componenti della Banda Musicale L’Esina hanno letto la preghiera dei musicisti.

Alla fine della funzione la banda cittadina, diretta dal Maestro Samuele Faini ha eseguito alcuni brani, accogliendo festosamente i fedeli che uscivano dalla celebrazione.