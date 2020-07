Moie, schianto bici-auto: ciclista in ospedale | | Password Magazine

MOIE – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi intorno le 18.30 per un incidente a Moie, in via Ariosto. All’altezza dell’incrocio con via Ceccacci, per cause in corso da accertamento una Opel Corsa e una bicicletta si sono scontrate. Nell’impatto, il ciclista, età 58 anni, è volato contro il parabrezza, crinandolo, poi è atterrato sull’asfalto. Sempre cosciente, lamentava dolori in varie parti del corpo. I passanti, spaventati, hanno chiamato il 118 e il 112, assistendo il ciclista fino all’arrivo dei soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Jesi che ha trasportato l’infortunato al Pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità.