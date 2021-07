Moie, serata creativa sensoriale al profumo di lavanda con «Noi di Creart» | Password Magazine

MOIE- Si sono concluse venerdì 2 luglio le attività della stagione 2020/21 dell’associazione Noi di Creart, con un attività sensoriale con protagonista la lavanda.

L’associazione Noi di Creart nasce 4 anni fa dalla volontà di riportare in auge l’artigianato locale, della Vallesina, promuovendo e organizzando corsi, eventi e attività per far accrescere la manualità e apprendere nozioni.

L’associazione inoltre ha una forte valenza sociale, compiendo un ruolo di aggregazione e socialità, funzione che è stata messa a dura prova dalla pandemia. «Noi non lavoriamo online, la bellezza di ciò che facciamo sta nello stare insieme, nel parlare, nel confrontarci e abbiamo bisogno di questo» afferma la presidente dell’associazione Paola Albanesi. Anche se molto condizionata dal covid l’Associazione gode di un buon numero di associate e le serate-evento come quella di ieri sera sono molto partecipate.

Le attività riprenderanno a partire da settembre, nella speranza di una ripartenza all’insegna della libertà dal covid, con nuovi progetti coinvolgenti dedicati alla manualità e alla riscoperta delle tradizioni.