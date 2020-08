Moie, spaventoso incidente: ferito centauro | | Password Magazine

MOIE – Spaventoso incidente questa mattina a Moie, in via Risorgimento, all’altezza dell’incrocio con l’area di sosta adiacente le Poste. Coinvolti un centauro e una Dacia Duster che, per cause in corso di accertamento, forse una mancata precedenza, si sono scontrate. Ad avere la peggio l’uomo che viaggiava in sella allo scooter, trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri, Polizia stradale per i rilievi e personale della Provincia di Ancona. Il tratto di strada è attualmente interdetto al traffico.

Notizia in aggiornamento