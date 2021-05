Moie, sposi alla Biblioteca La Fornace | Password Magazine

MOIE – Sposi a La Fornace di Moie. É un maggio dedicato ai libri e all’amore quello al polo culturale Effemme23 di Moie che sui social dà notizia di Angela e Simone, la coppia di sposi che ha scelto la biblioteca per dirsi Sì. «Nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della sua morte, Il Maggio dei Libri celebra Dante Alighieri declinando l’amore, uno dei temi cardine della sua produzione, in tre filoni ispirati ad alcuni dei più celebri versi: Amor… ch’a nullo amato amar perdona, Amor… che ne la mente mi ragiona e Amor… che move il sole e l’altre stelle – scrive sui Facebook lo staff della Biblioteca -. Amor… sottolinea la potenza e la centralità del sentimento, quello che alla fine vince sempre e noi vogliamo darvi appuntamento al primo incontro di venerdì con una foto dei novelli sposi Angela e Simone che hanno scelto la biblioteca come luogo per il loro matrimonio».