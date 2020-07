Moie, successo per la mostra diffusa 'Donne in vetrina' | Password Magazine

MOIE – Sta destando interesse e apprezzamento la mostra diffusa “Donne in vetrina”, inaugurata lo scorso sabato 18 luglio, con un evento alla biblioteca La Fornace, e allestita in una trentina di negozi della cittadina di Moie. Un evento, quello che ha inaugurato il cartellone delle iniziative estive realizzato dall’Amministrazione comunale, frutto della collaborazione fra il Comune e le associazioni ArCo (Artigiani e commercianti di Moie e Maiolati Spontini) e Effeunopuntouno.

Si tratta di un’iniziativa che unisce arte e invito allo shopping, e che si inserisce nel quadro delle azioni a sostegno del commercio locale promosse dall’Amministrazione, che ha anche stanziato 25 mila euro per un centinaio di esercizi commerciali del Comune che hanno subìto danni economici a causa del lockdown.

La mostra “Donne in vetrina” è tutta al femminile. Sono tutte donne le fotografe – Beatrice Orazi (nella foto davanti alla vetrina che espone i suoi scatti), Francesca Murgia, Giulia Bello, Luciana Bartolini, Marta Maccioni, Orietta Ragni, Ornella Sartori, Pamela Sopranzetti, Paola Fabbretti, Raffaella Mecarelli e Stefania Bini – che raccontano per immagini le tre età della vita della donna attraverso dei trittici sul tema dell’infanzia, dell’età adulta e della vecchiaia. Gli scatti saranno sistemati in 29 negozi di Moie, attraverso un percorso che sarà possibile ricostruire passando da una vetrina all’altra della cittadina.

Le opere saranno esposte nelle vetrine e all’interno delle attività aderenti all’iniziativa fino al 9 settembre. Conclusa la mostra, sarà premiata la vetrina più bella di tutta l’estate 2020.