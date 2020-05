Moie, torna il mercato settimanale del martedì

MOIE – Sarà riaperto il mercato del martedì anche per il settore non alimentare a partire da martedì 19 maggio. Tutte le persone che accedono all’area del mercato hanno l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche. Non devono usare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, le persone con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con esse. È vietata ogni forma di assembramento. È necessario mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone. I prodotti vanno toccati con le mani precedentemente sanificate o usando i guanti monouso.