Moie, torna la fiera: la 432esima edizione con 120 operatori e normative Covid | Password Magazine

MOIE – La cittadina di Moie si prepara a rivivere gli appuntamenti tradizionali delle celebrazioni religiose per la Festa del patrono Santa Maria, che cade l’8 settembre, e della fiera annuale, che si svolge il giorno successivo, mercoledì 9 settembre. La fiera di Moie è una tra le più antiche della nostra regione, tanto che quella di quest’anno sarà la 432esima edizione. Un appuntamento, tuttavia, che sarà ridimensionato e organizzato nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid. Non solo si potrà accedere agli spazi dove saranno allestite le bancarelle solo con la mascherina e rispettando il distanziamento fisico, ma anche il numero degli operatori è stato ridotto, visto che potranno partecipare solo gli ambulanti già titolari di un posteggio. Gli operatori commerciali presenti saranno comunque 120.

Tre le vie in cui saranno allestite le bancarelle: via Cavour, via Trieste e via Manzoni. I percorsi sono stati definiti dalla Polizia locale, con il supporto della Protezione civile comunale, i cui volontari che saranno in servizio durante tutta la giornata.

L’Amministrazione comunale si è impegnata a mantenere l’appuntamento della fiera per manifestare un ulteriore sostegno ai commercianti, oltre alle altre iniziative già messe in campo in questi mesi come il contributo di 25.000 euro per gli esercizi commerciali colpiti dagli effetti del lockdown o l’organizzazione in sinergia del cartellone estivo. L’ufficio commercio ha lavorato per realizzare in piena sicurezza la fiera ma il Comune chiede anche la collaborazione della popolazione per il rispetto delle regole (appunto mascherina, distanziamento, igiene delle mani).

Visto che la festività del patrono cade di martedì, giorno del mercato settimanale, questo 8 settembre il mercato non si terrà ma verrà in qualche modo recuperato grazie alla fiera del 9 settembre.