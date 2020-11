Moie, una copertura esterna per il Distretto sanitario | Password Magazine

MOIE – Il Comune ha deciso, d’intesa con l’Ufficio tecnico dell’Asur Area Vasta 2, di realizzare una copertura ai lati del porticato del distretto sanitario di via Trieste, a Moie. «L’obiettivo – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Mario Pastori – è quello di creare un locale riparato e riscaldato da utilizzare come sala d’attesa in aggiunta a quella interna alla palazzina, per garantire al massimo il distanziamento, in osservanza alle normative legate alla diffusione del Covid-19. Il lavoro è stato affidato ad una ditta locale che procederà anche all’installazione di una porta interna al distretto, sempre finalizzata alla creazione di un flusso ordinato di utenti, per un importo complessivo di circa 4.500 euro».

L’Ufficio tecnico dell’Asur fornirà arredi per la sala d’aspetto e un sistema di riscaldamento.